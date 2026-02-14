Airbus könnte eigenen Kampfjet entwickeln

CC BY-SA 4.0 Attrappe: FCAS-Modell bei einer Luftfahrtschau in Paris (2019)

München. Airbus ist offenbar bereit, angesichts der Konflikte im Zusammenhang mit dem geplanten deutsch-französischen Luftkampfsystem »FCAS« (Future Combat Air System) einen eigenen Kampfjet der neuesten Generation zu entwickeln. »Wenn es am Ende auf zwei Flugzeuge hinausläuft, wäre dies nicht das Ende der Welt«, hieß es am Rand der Münchener Sicherheitskonferenz, berichtete AFP mit Verweis auf deutsche Industriekreise. FCAS sollte ab 2040 die Eurofighter- und Rafale-Kampfjets ersetzen. 2026 hätte die zweite Phase des Vorhabens beginnen sollen, um bis 2029 ein flugfähiges Modell zu entwickeln. Die beteiligten Konzerne Dassault Aviation und Airbus Defence and Space streiten jedoch seit langem über Zuständigkeiten und Führungsansprüche. Während Paris offiziell an dem Vorhaben festhält, zeigte sich Berlin zuletzt immer zurückhaltender. (AFP/jW)