X zieht wegen Geldbuße vors EuGH

Brüssel. Die Onlineplattform X von US-Milliardär Elon Musk hat nach eigenen Angaben Einspruch gegen eine Geldbuße der EU-Kommission beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) eingelegt. Brüssels Entscheidung sei Ergebnis »einer unvollständigen und oberflächlichen Untersuchung«, begründete dies der Onlinedienst am Freitag auf X. Es war die erste Strafe der Behörde gegen US-Technologieunternehmen im Rahmen des EU-Gesetzes für digitale Dienste (DSA). Unter anderem beanstandet Brüssel weiß-blaue Haken für bezahlte Nutzerkonten, die vortäuschten, dass diese authentisch und überprüft seien. (AFP/jW)