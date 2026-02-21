Aus: Ausgabe vom 21.02.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Airbus auch allein für Kampfjet bereit
Paris. Airbus kann nach den Worten seines Chefs Guillaume Faury bei einem Scheitern des hundert Milliarden Euro schweren Kampflugzeugprojekts FCAS auch alleine einen entsprechenden Jet entwickeln. Sein Unternehmen sei bereit, sich zu beteiligen, sollte das FCAS-Projekt aufgespalten werden, sagte Faury am Freitag dem Sender BFM TV. Ursprünglich sollte das neue Kampfflugzeug FCAS von einem Konsortium gebaut werden, zu dem auch der französische Hersteller Dassault gehört. (Reuters/jW)
