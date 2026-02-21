Gegründet 1947 Montag, 23. Februar 2026, Nr. 45
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 21.02.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Airbus auch allein für Kampfjet bereit

Paris. Airbus kann nach den Worten seines Chefs Guillaume Faury bei einem Scheitern des hundert Milliarden Euro schweren Kampflugzeugprojekts FCAS auch alleine einen entsprechenden Jet entwickeln. Sein ‌Unternehmen sei bereit, sich zu beteiligen, sollte ‌das FCAS-Projekt aufgespalten werden, sagte Faury am Freitag dem Sender BFM TV. Ursprünglich sollte das neue Kampfflugzeug FCAS von einem Konsortium gebaut werden, zu dem ‌auch der französische Hersteller Dassault gehört. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.