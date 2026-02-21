Deutscher Staat darf Rosneft schlucken

Brüssel. Der Bund darf nach einer Entscheidung der EU-Kommission die alleinige Kontrolle über Rosneft Deutschland übernehmen. Die Behörde genehmigte die Übernahme durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, da es keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken gebe. Der Bund hat bereits als Treuhänder die Kontrolle über Rosneft Deutschland und damit auch über den jeweiligen Anteil an der Raffinerie PCK Schwedt sowie an den Raffinerien Miro in Karlsruhe und Bayernoil in Vohburg (Bayern). Das PCK in Schwedt versorgt den Nordosten und Berlin mit Sprit, Heizöl und Kerosin. Es gehört zu 54 Prozent deutschen Töchtern des russischen Staatskonzerns. Rosneft gehört zu den größten erdölverarbeitenden Unternehmen im Land. (dpa/jW)