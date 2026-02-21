Geheimnisverrat: Razzien bei Ex-Prinz

London. Den zweiten Tag in Folge hat die britische Polizei am Freitag laut BBC Anwesen von Andrew Mountbatten-Windsor durchsucht. Der jüngere Bruder des amtierenden Königs Charles III. war nach seiner Festnahme am Donnerstag, seinem 66. Geburtstag, und einer elfstündigen Befragung vorläufig wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die vorübergehende Verhaftung hat in Großbritannien hohe Wellen geschlagen. Von den Ermittlungen betroffen war am Freitag vor allem die Royal Lodge in Windsor, nachdem die Thames Valley Police ihre Durchsuchung einer weiteren Liegenschaft in Norfolk in den Morgenstunden abschließen konnte. Auslöser für die gegen Mountbatten-Windsor gerichteten Ermittlungen sind Dokumente aus den vom US-Justizministerium unlängst freigegebenen Unterlagen zum Fall Jeffrey Epstein. Sie stützen den Verdacht, dass Mountbatten-Windsor während seiner Zeit als britischer Sonderbeauftragter für Handel und Investitionen von 2001 bis 2011 vertrauliche Regierungsinformationen an den Sexualstraftäter, Geschäftsmann und Strippenzieher Epstein weitergegeben hat. Die Anklage eines Opfers sexualisierter Gewalt hatte Mountbatten-Windsor 2022 in einem Vergleich gegen eine Geldzahlung abgewiesen, ohne ein Schuldeingeständnis abzulegen. (jW)