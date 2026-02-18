Steyr Motors plant Umbau zur Holding

Steyr. Der österreichische Motorenhersteller Steyr Motors plant einen tiefgreifenden Umbau seiner Konzernstruktur und will künftig als strategische Holding fungieren. Das operative Geschäft ‌solle in eine hundertprozentige Tochtergesellschaft ausgegliedert werden, teilte ‌das Unternehmen am Dienstag mit. »Mit der neuen Holdingstruktur schaffen ‌wir die organisatorische ‌und finanzielle Plattform für die nächste Entwicklungsstufe«, erläuterte Vorstandschef Julian Cassutti. Man bereite gezielt Akquisitionen vor. Steyr Motors ist auf Motoren für militärische und ​zivile Anwendungen spezialisiert. (Reuters/jW)