Rücktritt in Hotelkette Hyatt wegen Epstein

Washington. Im Zusammenhang mit der Epstein-Affäre teilte die US-Hotelkette Hyatt am Montag (Ortszeit) mit, dass sich der Chef des Verwaltungsrats, Thomas Pritzker, zurückziehen werde. Pritzker selbst erklärte, es gelte »Hyatt zu schützen, insbesondere im Zusammenhang mit meiner Verbindung zu ­Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell, die ich zutiefst bedauere«. Seit der Veröffentlichung von drei Millionen Dokumenten im Januar geraten immer mehr Politiker und Prominente unter Druck. Pritzker hatte den Kontakt aufrechterhalten, obwohl Epstein bereits 2008 wegen Anstiftung zur Prostitution einer Minderjährigen verurteilt worden war. (AFP/jW)