IMAGO/imagebroker

Das Argument-Heft 344 markiert einen Generationswechsel in Herausgeberschaft und Redaktion. Der Philosoph und Schriftsteller Lukas Meisner löste den Philosophen Wolfgang Fritz Haug als Herausgeber ab, die Zeitschrift erscheint weiterhin im Auftrag des Berliner Instituts für kritische Theorie (Inkrit), in diesem Jahr in zwei Ausgaben. Meisner schreibt im Editorial zum Heft: »Wir führen mit ihm den Beginn der Zeitschrift in seinem Kampf dem Atomtod fort.« Weniges sei heute so geboten wie Antimilitarismus, zumal selbst weite Teile der Linken ins »Racket des Bellizismus integriert« seien. »Gerade pluraler Marxismus«, zu dem sich Meisner in einem weiteren Artikel programmatisch bekennt (siehe Vorabdruck in jW vom 15.1.2026), könne »die virilistische, kolonialistische, ökozidale Seite des Kriegführens nicht ausblenden«. Zudem sei Militär »eine der wichtigsten Brutstätten der Faschisierung«.

Neben den Anfängen der Zeitschrift in der antimilitaristischen Bewegung Ende der 50er Jahre schließt sich, so Meisner, das Heft 344 an die Argument-Ausgaben der 90er Jahre an: »Der Kollaps des Realsozialismus war kein Grund zu undifferenziertem Feiern«: Der »Turbokapitalismus« und das »Ansteigen des braunen Sumpfes« habe keine Grenzen mehr gekannt. Mit »einem aggressiven Unilateralismus des Kapitals« und »folglich mit Kriegen als ›Kollateralschaden‹« sei der westliche Triumphalismus vom »Ende der Geschichte« eingeläutet worden.

Dem geht der Schwerpunkt des Heftes »35 Jahre westdeutsche Einheit« nach. Er enthält Beiträge unter anderem von Daniela Dahn (»Die Einheit war eine feindliche Übernahme auf Wunsch der Übernommenen«), Mandy Tröger (»Die AfD und ihre Instrumentalisierung des Treuhand-Traumas«), Ceyhun Elgin (»Vom Postsozialismus zum Neofaschismus?«), Raul Zelik (»Vom ›Weiter-so‹ zum Spätfaschismus«) sowie einen gemeinsamen Artikel von Sascha Freyberg, Martin Küpper und Lukas Meisner: »Begriff und Leugnung der Entfremdung in Ost und West. Eine Übung in pluralem Marxismus«. Sie vertreten die Auffassung, um Entfremdung zu überwinden, müsse »ein Blick nicht nur in die Geschichte, sondern auch in die Ideengeschichte des Realsozialismus geworfen werden.«

Das ist zumindest im akademischen und publizistischen Bereich hierzulande ein neuer Ansatz. Die Autoren halten fest, nach 1989/90 sei »der Marxismus vor allem als westlicher, d. h. dezidiert antikommunistischer übriggeblieben, in Deutschland unter dem Namen ›Kritische Theorie‹ firmierend«, die im »Ostblock« lediglich »Propaganda und Dogmatik« habe wittern können. Dem wollten sie »eine Erinnerung an die andere Seite entgegensetzen bzw. zumindest korrektiv zur Seite stellen«. Das genügt elementaren Anforderungen an Wissenschaft, zugleich lässt sich fragen, ob die westliche Ignoranz so ausschlaggebend ist. Im globalen Süden einschließlich China war das Nichtwissenwollen nicht oder wenig dominant.

Ein eigener Literaturteil eröffnet von nun an jedes Heft, gewohnt umfangreich bleibt der Rezensionsteil zu Philosophie und Sozialwissenschaften.