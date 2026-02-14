1856, 18. Februar: Die »American Party« nominiert ihren ersten Präsidentschaftskandidaten, den früheren US-Präsidenten Millard Fillmore. Die sich Anfang der 1850er Jahre aus reaktionären Geheimbünden heraus formierende Partei verfolgt ein migrationsfeindliches Programm und wendet sich besonders gegen die Einwanderung von Nichtprotestanten. Fillmore verliert die Wahl deutlich. Im Zuge des Bürgerkriegs verliert die »American Party« jegliche Bedeutung.

1876, 15. Februar: Im Berliner »Norddeutschen Hof« wird der »Centralverband Deutscher Industrieller zur Förderung und Wahrung nationaler Arbeit« (CDI) gegründet. Darin organisieren sich vor allem Unternehmen der Schwer- und Montanindustrie. Präsident der Organisation wird der preußische Politiker Wilhelm von Kardorff. Nach dem Ersten Weltkrieg geht der CDI im Reichsverband der Deutschen Industrie auf.

1916, 18. Februar: Rosa Luxemburg wird nach Verbüßung einer einjährigen Strafe aus dem »Weibergefängnis« in der Berliner Barnimstraße entlassen. Zu der Haft war sie verurteilt worden, weil sie 1913 in Frankfurt am Main bei einer Rede zu Kriegsdienst- und Befehlsverweigerung aufgerufen hatte. Schon wenige Monate nach ihrer Entlassung wird sie wieder verhaftet. Insgesamt verbringt sie während des Ersten Weltkrieges drei Jahre und vier Monate wegen ihres politischen Engagements hinter Gittern.

1936, 16. Februar: In Paris findet eine Protestkundgebung wegen des Überfalls auf den französischen Sozialistenführer Léon Blum statt. Am 13. Februar hatten Mitglieder der extrem rechten »Action française« ein Attentat auf Blum verübt. An der Veranstaltung, zu der die Volksfrontparteien (Kommunisten, Sozialisten und Liberale) aufgerufen haben, nehmen nach Polizeiberichten 200.000 Menschen teil.

1946, 20. Februar: In der Zeche Grimberg 3/4 in Bergkamen ereignet sich das schwerste Grubenunglück der deutschen Geschichte. Bei einer Explosion im »Schacht Kuckuck« sterben 405 Bergarbeiter, nur 64 Kumpel überleben. Auf dem Gelände des stillgelegten Steinkohlebergwerks befindet sich heute eine Gedenkstätte für die Opfer.

1996, 17. Februar: In Philadelphia endet der seit dem 10. Februar laufende Schachwettkampf zwischen dem Weltmeister Garri Kasparow und dem Supercomputer »Deep Blue« von IBM. Zum ersten Mal schlägt dabei ein Computer einen Weltmeister in einer Partie, insgesamt erzielt Kasparow jedoch einen 4:2-Gesamtsieg.