Abkommen zwischen Taiwan und USA

Washington. Die USA und Taiwan haben am Donnerstag ein Handelsabkommen unterzeichnet. Damit besiegelten die beiden Länder eine Mitte Januar erzielte Einigung, wonach die USA Zölle auf taiwanesische Waren von 20 auf 15 Prozent senken werden und die chinesische Insel in die Halbleiterindustrie in den USA investieren will. Der Handelspakt werde »die Widerstandsfähigkeit unserer Lieferketten erheblich verbessern, vor allem im Hochtechnologiesektor«, erklärte der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer. Taiwans Vizeregierungschefin Cheng Li Chiun sagte, das Abkommen bilde für Taiwan ein »faires Fundament für den Wettbewerb mit unseren Rivalen«. (dpa/jW)