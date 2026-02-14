Gegründet 1947 Sa. / So., 14. / 15. Februar 2026, Nr. 38
Aus: Ausgabe vom 14.02.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Goldman-Sachs-Juristin mit Epstein-Kontakten

New York. Nach der Enthüllung von Verbindungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein tritt eine ranghohe Managerin von Goldman Sachs zurück. Chefjuristin Kathryn Ruemmler werde die US-Bank zum 30. Juni verlassen, wie Goldman Sachs bestätigte. Ruemmler war zuvor Staatsanwältin, Anwältin und auch Justiziarin im Weißen Haus unter Präsident Barack Obama. Ruemmlers Verbindungen zu Epstein waren deutlich enger als zuvor bekannt. So soll sie teure Geschenke erhalten haben. (dpa/jW)

