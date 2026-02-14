Gegründet 1947 Sa. / So., 14. / 15. Februar 2026, Nr. 38
Aus: Ausgabe vom 14.02.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Drohnen für Ukraine aus Süddeutschland

München. Ein erstes gemeinsames deutsch-ukrainisches Rüstungsunternehmen will bis Jahresende mindestens 10.000 Drohnen für die gegen russische Streitkräfte kämpfende Armee der Ukraine liefern. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij nahm vor Beginn der Münchner NATO-Kriegstagung am Freitag eine gerade produzierte Drohne aus der Anlage entgegen. (dpa/jW)

