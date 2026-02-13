Russland kündigt Hilfe für Kuba an

Moskau. Nach einem US-Ölembargo und Zolldrohungen gegen Staaten, die Öl an Kuba liefern, hat Russland Hilfe für die Karibikinsel in Aussicht gestellt. »Wir sind im Kontakt mit unseren kubanischen Freunden, und wir beraten Varianten, ihnen Hilfe zu leisten«, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow gegenüber TASS zu Berichten über mögliche Öllieferungen an Kuba. Zuvor hatte Iswestija unter Berufung auf die russische Botschaft in Kuba von möglichen Öllieferungen als humanitärer Hilfe berichtet. Seit Dezember erhält Kuba kein Öl mehr aus Venezuela. (dpa/jW)