Gegründet 1947 Freitag, 13. Februar 2026, Nr. 37
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 13.02.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Russland kündigt Hilfe für Kuba an

Moskau. Nach einem US-Ölembargo und Zolldrohungen gegen Staaten, die Öl an Kuba liefern, hat Russland Hilfe für die Karibikinsel in Aussicht gestellt. »Wir sind im Kontakt mit unseren kubanischen Freunden, und wir beraten Varianten, ihnen Hilfe zu leisten«, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow gegenüber TASS zu Berichten über mögliche Öllieferungen an Kuba. Zuvor hatte Iswestija unter Berufung auf die russische Botschaft in Kuba von möglichen Öllieferungen als humanitärer Hilfe berichtet. Seit Dezember erhält Kuba kein Öl mehr aus Venezuela. (dpa/jW)

Siehe auch

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.