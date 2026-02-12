Aus: Ausgabe vom 12.02.2026, Seite 15 / Betrieb & Gewerkschaft
Mahle: Demonstration gegen Zerschlagung
Fellbach. Beschäftigte des Mahle-Standorts Fellbach demonstrierten am Dienstag gegen die geplante Zerschlagung ihres Werks. Als Gründe für die Verlagerung und Aufspaltung ihres Standorts und der 150 Arbeitsplätze nannte die Geschäftsführung im Herbst 2025 zu hohe Kosten für die Verlängerung des Erbpachtvertrags sowie mögliche Umsatzrückgänge. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
