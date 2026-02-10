Gegründet 1947 Dienstag, 10. Februar 2026, Nr. 34
Aus: Ausgabe vom 10.02.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Zweiter Anlauf für AKW-Neustart

Tokio. In Japan ist der zweite Versuch eines Neustarts des Atomkraftwerks Kashiwazaki-Kariwa angelaufen. Ein Reaktor sei am Montag in Betrieb genommen worden, erklärte der Betreiber, die Tokyo Electric Power Company (Tepco). Im Januar war das Kraftwerk wegen eines Alarms nur wenige Stunden nach Beginn einer ersten Wiederinbetriebnahme wieder abgeschaltet worden. Alle japanischen AKW waren nach der Katastrophe von Fukushima 2011 vom Netz genommen worden. (AFP/jW)

