Aus: Ausgabe vom 10.02.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Musk kassiert sein Mars-Projekt
Washington. Space-X-Chef Elon Musk stellt seine ehrgeizigen Pläne zur Besiedlung des Mars zurück und will sich auf leichter erreichbare Ziele konzentrieren: Sein Raumfahrtunternehmen verlege den Fokus jetzt auf den Bau einer Stadt auf dem Mond, so Musk am Sonntag (Ortszeit) im Onlinedienst X. »Wir könnten das möglicherweise in weniger als zehn Jahren schaffen, wogegen es beim Mars mehr als 20 Jahre dauern würde«, schrieb er. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
