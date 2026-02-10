Deutlicher Gewinn für Unicredit

Mailand. Die italienische Großbank Unicredit will nach einem unerwartet erfolgreichen 2025 in diesem Jahr den Nettogewinn auf elf Milliarden Euro steigern, wie Vorstandschef Andrea Orcel am Montag ankündigte. Die zweitgrößte Bank des Landes übertraf die Zehn-Milliarden-Marke, was sie sich erst für 2027 vorgenommen hatte. Dazu trugen auch die Beteiligungen an der Commerzbank (26 Prozent) und der griechischen Alpha Bank (29,8 Prozent) bei. Auf die Frage nach Komplettübernahmen von Banken gab sich Orcel in einem Interview mit dem Sender CNBC gelassen: »Wir glauben, dass das zur rechten Zeit, wenn die Umstände stimmen, passieren wird.« Die Führung der Commerzbank stemmt sich mit Unterstützung der Bundesregierung gegen eine Übernahme durch Unicredit. (Reuters/jW)