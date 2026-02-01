Trump: Handelsabkommen mit Indien abgeschlossen

Kevin Lamarque/Reuters Indiens Premier Modi in Washington (13.2.2025)

Washington. US-Präsident Donald Trump hat am Montag erklärt, die USA hätten ein Handelsabkommen mit Indien geschlossen. Neu-Delhi habe sich in diesem Zusammenhang bereit erklärt, den Kauf von russischem Öl einzustellen und statt dessen mehr Öl aus den Vereinigten Staaten und möglicherweise aus Venezuela zu beziehen. Caracas hatte vergangene Woche unter Washingtons Druck die Förderung fossiler Brennstoffe für Privatkonzerne geöffnet. »Aus Freundschaft und Respekt gegenüber Premierminister Modi und auf dessen Wunsch hin haben wir uns mit sofortiger Wirkung auf ein Handelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Indien geeinigt, wonach die Vereinigten Staaten einen reduzierten Gegenseitigkeitszoll von 25 Prozent auf 18 Prozent erheben werden«, erklärte Trump in einem Social-Media-Beitrag nach einem Telefonat mit dem indischen Premierminister Narendra Modi. (Reuters/jW)