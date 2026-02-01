Gegründet 1947 Donnerstag, 5. Februar 2026, Nr. 30
Aus: Ausgabe vom 05.02.2026, Seite 15 / Betrieb & Gewerkschaft

EVG fordert mehr Sicherheit in Zügen

Landstuhl. Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter bei einer Ticketkontrolle in Rheinland-Pfalz fordert die Eisenbahnergewerkschaft EVG von der Politik Maßnahmen für mehr Sicherheit. »Wir sind erschüttert und trauern um unseren Kollegen Serkan C.«, teilte der EVG-Vorsitzende Martin Burkert am Mittwoch mit. »Heute steht die Eisenbahnerfamilie still. Und ab morgen erhöhen wir noch mal den Druck«, schrieb die Gewerkschaft weiter. »Dieser brutale Überfall muss jetzt ein Umdenken einleiten.« (dpa/jW)

