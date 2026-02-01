Aus: Ausgabe vom 05.02.2026, Seite 15 / Betrieb & Gewerkschaft
EVG fordert mehr Sicherheit in Zügen
Landstuhl. Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter bei einer Ticketkontrolle in Rheinland-Pfalz fordert die Eisenbahnergewerkschaft EVG von der Politik Maßnahmen für mehr Sicherheit. »Wir sind erschüttert und trauern um unseren Kollegen Serkan C.«, teilte der EVG-Vorsitzende Martin Burkert am Mittwoch mit. »Heute steht die Eisenbahnerfamilie still. Und ab morgen erhöhen wir noch mal den Druck«, schrieb die Gewerkschaft weiter. »Dieser brutale Überfall muss jetzt ein Umdenken einleiten.« (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Betrieb & Gewerkschaft
-
Vor Kwangju war Sabukvom 05.02.2026
-
Von wegen gesellschaftliche Mittevom 05.02.2026