Aus: Ausgabe vom 04.02.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Ørsted verkauft Onshoregeschäft
Oslo. Der dänische Windparkbetreiber Ørsted verkauft sein europäisches Geschäft mit Windparks an Land für 1,44 Milliarden Euro an die Investmentgesellschaft Copenhagen Infrastructure Partners. Der Verkauf trage dazu bei, den Fokus auf das Geschäft mit Offshorewindparks in den europäischen Märkten zu legen. Dort werde in den kommenden Jahren die Ausschreibung erheblicher Kapazitäten erwartet. (Reuters/jW)
