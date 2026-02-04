Gegründet 1947 Mittwoch, 4. Februar 2026, Nr. 29
Aus: Ausgabe vom 04.02.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Ørsted verkauft Onshoregeschäft

Oslo. Der dänische Windparkbetreiber Ørsted verkauft sein europäisches Geschäft mit Windparks an Land für 1,44 Milliarden Euro an die Investmentgesellschaft Copenhagen Infrastructure Partners. Der Verkauf trage dazu bei, den Fokus auf das Geschäft mit ‌Offshorewindparks in den europäischen Märkten zu legen. Dort werde in den kommenden Jahren die Ausschreibung erheblicher Kapazitäten erwartet. (Reuters/jW)

