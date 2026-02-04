China: »Versteckte« Autotürgriffe verboten

Beijing. Wegen Sicherheitsbedenken werden sogenannte versteckte Autogriffe, die elektronisch in der Tür versenkt werden, in China verboten. Die Änderung tritt zum 1. Januar 2027 in Kraft, wie das Industrieministerium am Dienstag mitteilte. Bekannt wurde die Technik vor allem durch ­E-Autos des Branchenriesen ­Tesla. China ist der größte Absatzmarkt für Autos. Vorangegangen waren Sicherheitsbedenken in mehreren Ländern, nachdem es wegen der Türgriffe, die sich bei einem Unfall nur umständlich mechanisch bedienen lassen, zu Problemen für Rettungskräfte kam. In den USA verbrannten bereits mehrere Personen nach Autocrashs. (dpa/jW)