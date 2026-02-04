Gegründet 1947 Mittwoch, 4. Februar 2026, Nr. 29
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 04.02.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Insider: Open AI sucht Alternativen zu Nvidia

San Francisco. Der Chat-GPT-Entwickler Open AI ist Insidern zufolge auf der Suche nach ​Alternativen zu den Prozessoren des Marktführers Nvidia. Das US-Unternehmen sei unzufrieden mit der Geschwindigkeit der aktuellen Chips bei bestimmten Operationen, sagten acht mit der Angelegenheit vertraute Personen der Agentur Reuters. Der Vorgang führt demnach zu Verwerfungen zwischen den finanziell eng verflochtenen Konzernen. So scheint sich eine bereits im September angekündigte Investition von 100 Milliarden US-Dollar seitens Nvidias in Open AI hinzuziehen, obwohl sie binnen weniger Wochen abgeschlossen sein sollte. (Reuters/jW)

