Indien steigert Militärhaushalt deutlich
Neu-Delhi. Indien hebt seine Militärausgaben stark an. Der Verteidigungshaushalt für das Finanzjahr 2026/27 (1. April bis 31. März) steigt auf »ein Allzeithoch« von 7,85 Billionen Rupien (etwa 72,3 Milliarden Euro), wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Das entspreche einer Steigerung um rund 15 Prozent im Vergleich zum bestehenden Etat. Finanzministerin Nirmala Sitharaman hatte am Sonntag die Planung für die Einnahmen und Ausgaben des Staats im Parlament vorgestellt. Der Verteidigungsetat sieht demnach fast 15 Prozent der gesamten Ausgaben vor. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
