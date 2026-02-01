BYD verkauft deutlich weniger Autos in China

Hongkong. In der Volksrepublik selbst verkaufte Chinas größter Autobauer BYD im Januar mit gut 210.000 Fahrzeugen 30 Prozent weniger als vor Jahresfrist. Hintergrund sind die Änderungen ‌bei der staatlichen Förderung von Autokäufen. Diese richtet sich jetzt nach dem Fahrzeugpreis und wird nicht mehr als Pauschale gewährt. Das verringert die Kaufanreize für preiswertere Fahrzeuge, die den größten Teil der Neuwagenerwerbungen in China ausmachen. ‌BYDs Verkäufe außerhalb Chinas stiegen im Januar um 43 Prozent. (Reuters/jW)