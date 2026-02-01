EU-Kommissar will »Europe first«
Brüssel. EU-Industriekommissar Stéphane Séjourné will die Vergabe europäischer öffentlicher Gelder an Unternehmen an »Made in Europe« knüpfen. »Wann immer europäische öffentliche Gelder eingesetzt werden, müssen sie zur europäischen Produktion und zu hochwertigen Arbeitsplätzen beitragen«, schreibt Séjourné in einem Gastbeitrag, der am Montag u. a. im Handelsblatt erschien. Die gleiche Logik solle auf ausländische Direktinvestitionen angewendet werden. »Wir müssen ein für alle Mal eine echte europäische Präferenz in unseren strategisch wichtigsten Branchen etablieren.« (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Strengere Regeln für Nestlé und Co.vom 03.02.2026
-
Tränengas gegen Palmölbauernvom 03.02.2026