Silberpreis steigt erstmals über 100 Dollar

Sven Hoppe/dpa

London. Edelmetalle bleiben als Wertanlage weiter stark gefragt: Der Preis für eine Feinunze Silber (etwa 31,1 Gramm) stieg am Freitag erstmals über 100 US-Dollar. An der Metallbörse in London wurde das Edelmetall bei 100,29 Dollar gehandelt und damit mehr als drei Prozent höher als am Vortag. In den ersten Wochen des Jahres ist das Edelmetall damit um fast 40 Prozent teurer geworden.

Silber war zuletzt auch stärker gefragt als Gold. Der Preis für Silber war 2025 um fast 150 Prozent nach oben geklettert und damit deutlich stärker als der Goldpreis. Auch 2026 sorgten politische Spannungen für die Kursgewinne bei Edelmetallen. So führten Experten die Gewinne in den ersten Handelswochen des Jahres vor allem auf die Lage im Iran und die zeitweisen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen einige europäische Staaten im Zusammenhang mit Grönland zurück. (dpa/jW)