Gegründet 1947 Montag, 2. Februar 2026, Nr. 27
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 02.02.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Strengere Regeln nach Babymilchskandal

Paris. Angesichts neuer Fälle von verunreinigtem Babymilchpulver hat das französische Ernährungsministerium strengere Grenzwerte für die giftige Substanz Cereulid angekündigt. Bislang dürfen davon 0,03 Mikrogramm pro Körpergewicht aufgenommen werden, dies werde nun auf 0,014 Mikrogramm verringert, teilte das Ministerium am Freitagabend mit. Der Lebensmittelriese Danone rief zuvor drei Chargen seiner Säuglingsnahrung Aptamil in der BRD zurück. Zuvor kam es auch bei Nestlé zu Rückrufaktionen. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.