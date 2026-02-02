Strengere Regeln nach Babymilchskandal

Paris. Angesichts neuer Fälle von verunreinigtem Babymilchpulver hat das französische Ernährungsministerium strengere Grenzwerte für die giftige Substanz Cereulid angekündigt. Bislang dürfen davon 0,03 Mikrogramm pro Körpergewicht aufgenommen werden, dies werde nun auf 0,014 Mikrogramm verringert, teilte das Ministerium am Freitagabend mit. Der Lebensmittelriese Danone rief zuvor drei Chargen seiner Säuglingsnahrung Aptamil in der BRD zurück. Zuvor kam es auch bei Nestlé zu Rückrufaktionen. (AFP/jW)