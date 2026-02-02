BRD und Saudi-Arabien bauen Energiehandel aus

Riad. Die BRD und Saudi-Arabien wollen ihre Handelsbeziehungen im Bereich der Energie ausbauen. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Energieminister Abdulasis bin Salman unterzeichneten in Riad am Sonntag eine entsprechende Absichtserklärung. Zudem wurden zehn Erklärungen zur Kooperation von Unternehmen beider Staaten geschlossen. Reiche verwies auf die niedrigen Kosten für Energie aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne in Saudi-Arabien, die zur Produktion von »grünem« Wasserstoff genutzt werden soll. (dpa/jW)