Gaza: Rafah öffnet inmitten von Angriffen

Gaza. Am Sonntag morgen wurde der Grenzübergang von Rafah zum ersten Mal nach anderthalb Jahren fast vollständiger Schließung probeweise wieder für den Personenverkehr geöffnet, wie die Agentur WAFA berichtete. Der Übergang nach Ägypten stellt die einzige Verbindung Gazas zur Außenwelt dar. Er war im Mai 2024 von den israelischen Besatzungstruppen vollständig abgeriegelt worden. Seine Wiedereröffnung war zu Beginn der zweiten Phase des von US-Präsident Donald Trump initiierten »Friedensplans« vorgesehen. Ebenfalls am Sonntag hat Ägypten fortwährende Verstöße Israels gegen die Waffenruhe in Gaza verurteilt, wie der Sender Al-Majadin berichtete. Am Sonnabend hatte Israels Armee in dem Küstenstreifen mindestens 28 Palästinenser getötet, darunter fünf Kinder, eine Frau und einen älteren Mann. Am Sonntag morgen wurde ein Zivilist durch einen Drohnenangriff getötet. (jW)