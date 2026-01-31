Flugzeugstreit: Trump droht Kanada

Washington. US-Präsident Donald Trump hat Kanada erneut mit Strafzöllen gedroht, diesmal mit 50 Prozent auf alle in dem ​Nachbarland gefertigten Flugzeuge. Zudem kündigte er an, die Zertifizierung für Maschinen des Flugzeugbauers Bombardier und anderer in Kanada hergestellter Maschinen abzuerkennen, sollten die kanadischen Behörden nicht umgehend mehrere Flugzeugtypen des US-Konkurrenten Gulfstream zulassen. (Reuters/jW)