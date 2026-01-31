Kevin Warsh wird US-Notenbankchef

Washington. Der ​frühere Notenbankdirektor Kevin Warsh soll Nachfolger von US-Zentralbankchef Jerome Powell werden. Das gab US-Präsident Donald Trump am Freitag bekannt. Powells Amtszeit läuft im Mai aus. Trump hat ihn immer wieder scharf kritisiert und vergeblich zu kräftigen Zinssenkungen gedrängt. Der 55jährige Ökonom Warsh hat sich in jüngster Zeit hinter die Forderungen des Präsidenten gestellt. Unmittelbar nach der Nominierung Warshs blieben größere Marktreaktionen aus. Spekulationen, die Notenbank könnte einen restriktiveren Vorsitzenden bekommen als erwartet, hatten der zuletzt geschwächten US-Währung schon am Morgen einen Schub verliehen. (Reuters/jW)