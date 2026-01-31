Grönland: Skandal um deutschen Kabarettisten

Nuuk. Grönland ist empört über eine Aktion des Satirikers Maxi Schafroth von der NDR-Sendung »Extra 3«. Er hatte am Mittwoch versucht, in der Hauptstadt Nuuk eine US-Flagge zu hissen, und sich zugleich als US-Vertreter ausgegeben. Passanten riefen sogleich die Polizei. Am Donnerstag veröffentlichte die Bürgermeisterin der Hauptstadt, Avaaraq Olsen, eine Stellungnahme, in der sie alle Medienschaffenden, die nach Grönland reisen, auffordert, »erst nachzudenken und dann zu handeln«. Das Hissen der Fahne einer »militärischen Supermacht, die seit Wochen angibt, dass sie gewaltsam gegen unser Land vorgehen könnte, ist kein Scherz«. Auch sei es »nicht kreativ«, wenn man »Ängste verstärke, um Klicks oder Gelächter zu provozieren«. (jW)