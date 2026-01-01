Breit gestreut

Frank Molter/dpa

Am Freitag morgen hatte Kai Wegner maximale Reichweite: Eine Million X-Nutzer hatten sich angesehen, was der Regierende Bürgermeister von Berlin am Donnerstag mittag auf die Internetplattform gestellt hatte. Etwas von »extremen Wetterbedingungen – mit Eisregen und anhaltendem Frost«. Er appelliere an das Abgeordnetenhaus, »den Einsatz von Tausalz in Berlin in Ausnahmen möglich zu machen«. CDU-Parteifreund Armin Laschet grüßte mit: »Man nennt es Winter.« Unter das Foto einer Sporthalle schrieb jemand: »Also der Weg zur Tennishalle ist geräumt.« Kurz nach 15 Uhr am Freitag schlagzeilte es: Der Senat lässt salzen. Breite Streuung wirkt.

Auf eine Million Male Hohn und Spott in weniger als 24 Stunden war Wegner Anfang des Monats nicht gekommen. Da hatte der Tennisspieler bei Stromausfall auch auf X gedaddelt. Sein am stärksten beachteter Text kam auf nur 580.000 Klicks. Keine Zahl, um zurückzutreten.

Nun handelt aber der Mann aus Spandau (also kurz vor Wolfsburg), anders als einer seiner Amtsvorgänger. 2010 gab es wirklich schon einmal Winter in Berlin, was auch 2026 bedeutet: keine Räumung von Schnee und Eis außer auf Autobahnen und Hauptstraßen, spiegelglatte Fußwege, Notaufnahmen überfüllt, Rettungskräfte überlastet, schlitternde und fliegende Passanten. Damals hieß das Stadtoberhaupt Klaus »Arm, aber sexy« Wowereit (SPD). Er trug Spikes an den Schuhen und beschied auf CDU-Forderungen nach einem THW-Einsatz, die Berliner lebten nicht auf Haiti. Das war kurz nach dem Erdbeben auf der Karibikinsel, das mehr als 300.000 Tote forderte. Rentner lud er zu »Holiday on Ice« bei sich zu Hause am Kurfürstendamm ein: »Da fliegen Sie auf die Schnauze.«

Das Schnurzegal zu den Zuständen blieb, Wowereits »Witz« ersetzt Wegner durch entschlossenes Jammern. Nun tut er was und geht vermutlich als Baumfrevler in die Lokalgeschichte ein, trägt aber die Nase unverdrossen oben. Am Freitag stellte er mit »Berlin gewinnt mit Olympia« eine Bewerbungskampagne für die Spiele 2036, 2040 oder 2044 vor. Sich für 100 Jahre Führerspiele 2036 einsetzen – darauf kann nur ein Wegner kommen. Die nächste breite Streuung ist ihm sicher.