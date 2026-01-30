Hamburg. Das Landgericht Hamburg hat der Klage von Alischer Usmanow gegen die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) stattgegeben. Erstmals überhaupt verbot ein Gericht in der EU die Verbreitung von Falschaussagen Alexej Nawalnys, die sich gegen den russisch-usbekischen Milliardär richteten. Das Urteil erging am 23. Januar und wurde am Mittwoch veröffentlicht. Gegenstand des Verfahrens war der im April 2023 veröffentlichte Artikel »Im Auftrag des Kremls«. (jW)