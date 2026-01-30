Wien. Das österreichische Tagebuch wird eingestellt. Der erst 2019 ins Leben gerufenen linken Monatszeitschrift ist die Luft ausgegangen, wie die Macher am Donnerstag mitteilten. Die Zahl der Abonnements sinke seit zwei Jahren, im selben Zeitraum verteuerte sich die Produktion der Hefte signifikant; weitere Kostensteigerungen seien absehbar. Es schmerze, dem Projekt ausgerechnet jetzt ein Ende setzen zu müssen, erklärten sie. Denn die Notwendigkeit einer publizistischen »richtigen Alternative in einer Zeit, die sich bisweilen falscher nicht anfühlen könnte«, bleibe bestehen. (jW)