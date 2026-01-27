EU-Kommission prüft Musk-Chatbot

Brüssel. Die EU-Kommission geht wegen sexualisierter KI-Bilder von Frauen und Kindern gegen den Chatbot Grok von US-Multimilliardär Elon Musk vor. Die Brüsseler Ermittler prüfen, ob Musks Onlinedienst X streng genug gegen die Verbreitung solcher Bilder durch den Chatbot vorgeht, wie die Kommission am Montag mitteilte. In der Folge kann ein hohes Bußgeld verhängt werden. ­ (AFP/jW)