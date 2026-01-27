Slowakei: Neuer Prozess nach Kuciak-Mord
Pezinok. Acht Jahre nach der Ermordung des Enthüllungsjournalisten Ján Kuciak hat in der Slowakei am Montag ein weiterer Prozess gegen den mutmaßlichen Auftraggeber des Verbrechens begonnen. Der Unternehmer Marián Kočner wurde zwar bereits zweimal von dem Vorwurf freigesprochen, den Mord in Auftrag gegeben zu haben. Doch hob das slowakische Oberste Gericht beide Freisprüche auf. Der 27jährige Kuciak und seine gleichaltrige Verlobte Martina Kušnírová waren 2018 zu Hause erschossen worden. Kuciak hatte zu Verbindungen zwischen der italienischen Mafia und slowakischen Politikern recherchiert. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Kapital & Arbeit
