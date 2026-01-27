EU stoppt endgültig russisches Erdgas

Brüssel. Die EU-Staaten haben den Ausstieg aus dem Einkauf von russischem Erdgas bis Ende 2027 gegen den Widerstand Ungarns und der Slowakei besiegelt. Die zuständigen Minister verabschiedeten das entsprechende Gesetz am Montag in Brüssel. Ungarn und die Slowakei, die auf ihre Abhängigkeit davon verweisen, stimmten dagegen. Bulgarien enthielt sich. Ungarn kündigte zudem an, vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen das Verbot zu klagen. Die Regelung sieht vor, dass die ‌EU den Import von russischem Flüssigerdgas (LNG) bis Ende 2026 einstellt, der Bezug von Pipelinegas soll bis zum 30. September 2027 beendet sein. (Reuters/jW)