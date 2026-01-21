Oberstes US-Gericht befasst sich mit Absetzung der Fed-Chefin

Andrew Harnik/AP/dpa US-Präsident Donald Trump versucht, die Zentralbank auf seine Linie zu zwingen

Washington. Der Oberste Gerichtshof der USA befasst sich am Mittwoch (Ortszeit) mit dem Fall der Zentralbank-Vorständin Lisa Cook, deren Entlassung US-Präsident Donald Trump anstrebt. Der Supreme Court will mündliche Argumente der Anwälte beider Seiten anhören. Eine Entscheidung wird erst für einen späteren Zeitpunkt erwartet.

Hintergrund sind Trumps Versuche, die US-Zentralbank Fed auf Linie zu bringen und eine deutliche Leitzinssenkung zu erreichen. Der Präsident hatte im August Cooks Rauswurf verkündet, begründet mit angeblichen Falschangaben bei Immobilienkrediten begründet. Cook setzte sich juristisch zur Wehr und erreichte den Aufschub ihrer Entlassung. Zu der Anhörung in Washington wird Fed-Chef Jerome Powell erwartet. Ihm drohen im Zuge des Machtkampfs mit Trump ebenfalls Ermittlungen durch die US-Justiz. (AFP/jW)