Veranstaltungen
»Tag der Opfer des Faschismus«. Gedenkfeier anlässlich der Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee vor 81 Jahren. Dienstag, 27.1., 11 Uhr. Ort: Jüdische Gedenkstele, Am Johanniskloster, Stralsund. Veranstalter: Stralsunder Friedensbündnis
»Gedenken an die Opfer des Faschismus«. Gedenken an die Opfer des Faschismus. Dienstag, 27.1., 17 Uhr. Ort: Platz der Opfer des Faschismus, Nürnberg. Veranstalter: Nürnberger Evangelisches Forum für den Frieden
»Für ein Europa ohne Mittelstreckenwaffen«. Vortrag mit Simon Bödecker, Sprecher der Kampagne »Friedensfähig statt erstschlagfähig«. Mittwoch, 28.1., 19.30 Uhr. Ort: Pfleghofsaal, Kirchgasse 9, Langenau. Veranstalter: Friedensinitiative Langenau
»Aus der Niederlage lernen. Der Spanische Bürgerkrieg 1936–1939«. Lesung mit dem Schriftsteller und jW-Autor Erich Hackl. 2026 jährt sich der Beginn des Spanischen Bürgerkrieges zum 90. Mal. Mittwoch, 28.1., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Arbeitnehmerkammer, Bürgerstr. 1, Bremen
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
links & bündig gegen rechte Bünde
