Aus: Ausgabe vom 26.01.2026, Seite 4 / Inland

Hubig: »Schutzlücke« für Voyeure schließen

Berlin. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will das Fotografieren und Filmen durch Voyeure in öffentlichen Saunen und Spas verbieten. Es gebe da durchaus »eine Schutzlücke«, sagte sie der Neuen Osnabrücker Zeitung vom Sonnabend. Sie kündigte an, »zeitgemäße strafrechtliche Regeln gegen digitalen Voyeurismus zu schaffen«.

»Viele Formen des digitalen Voyeurismus stehen schon heute unter Strafe – zum Beispiel das heimliche Fotografieren unter den Rock oder in den Ausschnitt«, sagte Hubig. »Das heimliche Filmen in der öffentlichen Sauna ist nach geltendem Recht hingegen nicht strafbar. Darin sehen viele eine Schutzlücke – was ich teile.« (AFP/jW)

