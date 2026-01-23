Aus: Ausgabe vom 23.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
USA: Zollfreie Importe aus Ukraine möglich
Davos. Die USA könnten der Ukraine bei Zustimmung zu einem Friedensplan im russischen Angriffskrieg erlauben, zollfrei in die USA zu exportieren. »Das könnte ein Gamechanger sein. Stellen Sie sich vor, wie die Industrie in großem Maßstab in dieses Gebiet umzieht«, sagte der US-Unterhändler Steve Witkoff bei einer Diskussionsveranstaltung beim Weltwirtschaftsforum in Davos (Schweiz). Das wäre für das osteuropäische Land ein immenser Konkurrenzvorteil. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Zoff um Handelspakt als Mehrteilervom 23.01.2026
-
Warten im »House of Switzerland«vom 23.01.2026