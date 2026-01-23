Gegründet 1947 Freitag, 23. Januar 2026, Nr. 19
Aus: Ausgabe vom 23.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

USA: Zollfreie Importe aus Ukraine möglich

Davos. Die USA könnten der Ukraine bei Zustimmung zu einem Friedensplan im russischen Angriffskrieg erlauben, zollfrei in die USA zu exportieren. »Das könnte ein Gamechanger sein. Stellen Sie sich vor, wie die Industrie in großem Maßstab in dieses Gebiet umzieht«, sagte der US-Unterhändler Steve Witkoff bei einer Diskussionsveranstaltung beim Weltwirtschaftsforum in Davos (Schweiz). Das wäre für das osteuropäische Land ein immenser Konkurrenzvorteil. (dpa/jW)

