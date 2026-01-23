Rekordhoch bei Einfuhr von US-Frackinggas

Berlin. Die Lieferungen von US-Flüssigerdgas an deutschen Häfen haben nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ein Rekordhoch erreicht. 2025 habe die Bundesrepublik rund 101 Terawattstunden Gas aus den USA importiert, teilte die DUH am Donnerstag unter Berufung auf Zahlen der US-Energieinformationsbehörde (EIA) mit – ein Plus von mehr als 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Von den Flüssigerdgasimporten hätten die US-Lieferungen 96 Prozent ausgemacht und einen Wert von 3,2 Milliarden US-Dollar. (AFP/jW)