Gegründet 1947 Donnerstag, 22. Januar 2026, Nr. 18
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 22.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Quartalsgewinn stagniert: Netflix-Kurs fällt

San Francisco. Die Aktie des US-Streamingdiensts Netflix ist angesichts stagnierender Quartalsgewinne um mehr als fünf Prozent gefallen. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, werde für das kommende Quartal keine Umsatzsteigerung erwartet. Die Quartalszahlen wurden inmitten der Übernahmeschlacht rund um den US-Film- und Medienkonzern Warner Brothers Discovery veröffentlicht. Netflix hatte für die Übernahme fast 83 Milliarden US-Dollar veranschlagt. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.