Aus: Ausgabe vom 22.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Quartalsgewinn stagniert: Netflix-Kurs fällt
San Francisco. Die Aktie des US-Streamingdiensts Netflix ist angesichts stagnierender Quartalsgewinne um mehr als fünf Prozent gefallen. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, werde für das kommende Quartal keine Umsatzsteigerung erwartet. Die Quartalszahlen wurden inmitten der Übernahmeschlacht rund um den US-Film- und Medienkonzern Warner Brothers Discovery veröffentlicht. Netflix hatte für die Übernahme fast 83 Milliarden US-Dollar veranschlagt. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
