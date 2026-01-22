Lactalis ruft Babynahrung in 16 Ländern zurück
Paris. Auch der französische Milchindustriekonzern Lactalis muss Babynahrung wegen möglicher Belastung mit einem bakteriellen Gift zurückrufen. Bestimmte Chargen des Produkts könnten das Toxin Cereulid enthalten, teilte Lactalis am Mittwoch mit. Das Gift verursacht Übelkeit und Erbrechen, in seltenen Fällen auch lebensbedrohliche Vergiftungen. Betroffen sind Produkte in 16 Ländern. Die Verunreinigung soll durch eine Zutat aus einem Zulieferbetrieb, den das Unternehmen nicht benennen wollte, verursacht worden sein. Erst Anfang des Monats musste der Lebensmittelriese Nestlé in 60 Ländern, inklusive der BRD, Säuglingsnahrung zurückrufen – ebenfalls wegen Cereulid-Belastung. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Wie kann Verdi kämpferischer werden?vom 22.01.2026
-
Brüssels Sabotagesorgenvom 22.01.2026
-
Malaysias Ambitionen mit seltenen Erdenvom 22.01.2026