Trump feuert Demonstranten im Iran an

Evan Vucci/AP/dpa Ein Freund von Protesten und Unruhen - solange sie ins imperiale Kalkül passen: US-Präsident Donald Trump betrachtet die Baustelle für den Ballsaal des Weißen Hauses (9.1.2026)

Washington. US-Präsident Donald Trump hat die regierungsfeindlichen Demonstranten im Iran zu weiteren Protesten ​aufgefordert und ihnen Hilfe in Aussicht gestellt. »Iranische Patrioten, protestiert weiter – ‍übernehmt eure Institutionen«, schrieb Trump am Dienstag auf seiner Plattform Truth Social. »Hilfe ist auf dem Weg«, fügte er hinzu, ohne weitere Details ‍zu nennen. Er habe alle Treffen mit iranischen Vertretern abgesagt, bis das »sinnlose Töten von Demonstranten« aufhöre. Trump hatte am ‍Montag abend allen Handelspartnern des Irans mit Strafzöllen gedroht. Die iranischen Behörden werfen den USA und Israel vor, die Unruhen angezettelt zu haben. (Reuters/jW)