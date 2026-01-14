Gegründet 1947 Mittwoch, 14. Januar 2026, Nr. 11
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Online Extra
13.01.2026, 18:42:44 / Ausland

Trump feuert Demonstranten im Iran an

US-Präsident Trump.jpg
Evan Vucci/AP/dpa
Ein Freund von Protesten und Unruhen - solange sie ins imperiale Kalkül passen: US-Präsident Donald Trump betrachtet die Baustelle für den Ballsaal des Weißen Hauses (9.1.2026)

Washington. US-Präsident Donald Trump hat die regierungsfeindlichen Demonstranten im Iran zu weiteren Protesten ​aufgefordert und ihnen Hilfe in Aussicht gestellt. »Iranische Patrioten, protestiert weiter – ‍übernehmt eure Institutionen«, schrieb Trump am Dienstag auf seiner Plattform Truth Social. »Hilfe ist auf dem Weg«, fügte er hinzu, ohne weitere Details ‍zu nennen. Er habe alle Treffen mit iranischen Vertretern abgesagt, bis das »sinnlose Töten von Demonstranten« aufhöre. Trump hatte am ‍Montag abend allen Handelspartnern des Irans mit Strafzöllen gedroht. Die iranischen Behörden werfen den USA und Israel vor, die Unruhen angezettelt zu haben. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Ausland

Alle Beiträge zur 31. Rosa-Luxemburg-Konferenz jetzt hier lesen