13.01.2026, 18:10:49 / Kapital & Arbeit

OMV erhält neue Lizenz für Öl- und Gasförderung in Norwegen

Sandefjord. Der österreichische Energiekonzern OMV ​hat den Zuschlag ‍für eine neue Lizenz zur Öl- und Gasförderung in Norwegen ‍erhalten. Das Unternehmen ist eine von 19 Firmen, denen der norwegische Energieminister Terje Aasland ​am Dienstag Betreiberlizenzen zugeteilt hat. ​Insgesamt vergab die Regierung in Oslo ‌57 Lizenzen für die Exploration in bereits erschlossenen Gebieten, darunter in der Nordsee, ‍der Norwegischen See und dem Barentsmeer. Die meisten ‌Lizenzen erhielten der norwegische Branchenprimus Equinor mit 17 und Aker ‍BP mit zwölf. Die ⁠jährlichen Vergaberunden sind ein zentraler Bestandteil ‌der norwegischen Strategie, die Öl- und Gasförderung für die kommenden Jahrzehnte zu sichern und den erwarteten Produktionsrückgang ⁠zu verlangsamen. (Reuters/jW)

