Aus: Ausgabe vom 19.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
EU unterzeichnet Mercosur-Abkommen
Asunción. Nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen haben Vertreter der Europäischen Union und von vier südamerikanischen Ländern des Staatenbunds Mercosur das »Freihandelsabkommen« zwischen den beiden Wirtschaftsblöcken unterzeichnet. An der Zeremonie in der Zentralbank in der paraguayischen Hauptstadt Asunción nahmen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Ratspräsident António Costa, Argentiniens Präsident Javier Milei, Paraguays Staatschef Santiago Peña und der uruguayische Präsident Yamandú Orsi teil. (dpa/jW)
