Aus: Ausgabe vom 19.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Oxfam: Immer mehr Milliardäre weltweit

Davos. Es gibt immer mehr Milliardäre auf der Welt – und ihr Vermögen wächst und wächst. Das geht aus einem Bericht hervor, den die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam zum Start des sogenannten Weltwirtschaftsforums, kurz: WEF, in Davos am Montag veröffentlicht. Demnach besaßen die rund 3.000 Milliardärinnen und Milliardäre weltweit im vergangenen Jahr ein Vermögen von 18,3 Billionen US-Dollar (ungefähr 15,75 Billionen Euro). Seit 2020 wurden sie inflationsbereinigt um mehr als 80 Prozent reicher. Gleichzeitig lebe fast die Hälfte der Menschheit in Elend und Armut, betont Oxfam. (dpa/jW)

