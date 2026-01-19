Trump will US-Großbank J. P. Morgan verklagen

Washington. US-Präsident Donald Trump will die US-Großbank J. P. Morgan Chase verklagen, berichtete dpa am Sonntag. In den nächsten beiden Wochen werde er die Klage einreichen, kündigte der Republikaner auf der Plattform »Truth Social« an. Als Grund nannte Trump, die Bank mit Hauptsitz in New York City habe ihm nach den Protesten vom 6. Januar »fälschlicherweise und unangemessen« das Konto gekündigt. Er legte dafür keine Beweise vor. Das Datum dürfte auf die Stürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 durch Trump-Anhänger hinweisen. Damals drangen zahlreiche Demonstranten gewaltsam in das Gebäude des US-Parlaments ein. Dort sollte die Wahl von Trumps damaligem Widersacher, dem Demokraten Joe Biden, offiziell bestätigt werden. (dpa/jW)